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Son dakika haberleri | Muğla Gökova yangını devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler: Muğla Gökova yangını devam ediyor Ula İlçesi, Ataköy Mahallesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla Gökova yangını devam ediyor

MUĞLA - Ula İlçesi, Ataköy Mahallesi yakınlarında gece yarısı meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın şiddeti ve arazinin engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü yangın nedeniyle bölgedeki tüm ekipler seferber oldu.

Yangına havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahalenin başlayacağı bildirildi. Yangın bölgesine gelen Muğla Valisi Orhan Tavlı, gerekli tedbirlerin alındığını ve ekiplerin dört koldan çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yangını söndürmek için çevredeki tüm illerden bölgeye ekipler gönderildi. Rüzgar nedeniyle zaman zaman çalışmalarda güçlük yaşanan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa

Gökova Muğla Ula 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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