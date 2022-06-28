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Son dakika haber! Traktör istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Traktör istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpan traktör sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpan traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kazandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde bulunan Remzi G. idaresindeki 55 AEY 581 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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