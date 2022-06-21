Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: &quot;Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022... - Haberler

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Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: 'Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat birliklerince başlatılan hava destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada,...

İçişleri Bakanlığı: "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat birliklerince başlatılan hava destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu silah ve teçhizatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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