Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat birliklerince başlatılan hava destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada,...
İçişleri Bakanlığı: "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, 21 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat birliklerince başlatılan hava destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu silah ve teçhizatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa