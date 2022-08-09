Son Dakika | Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı Son dakika haberlerine göre Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Keban karayolu Pelte köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 23 DY 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak ağaçların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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