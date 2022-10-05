Son dakika haber... Eyüpsultan'da lüks araç yola çıkan ata çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre - Eyüpsultan'da lüks araç yola çıkan ata çarptı: 1 yaralı Feci kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araç ise kullanılmaz hale geldi At ise olay yerinde telef oldu Eyüpsultan'da havalimanı yolunda seyir halinde olan lüks otomobil, bir anda yola atlayan ata çarptı.

- Eyüpsultan'da lüks araç yola çıkan ata çarptı: 1 yaralı

Feci kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araç ise kullanılmaz hale geldi

At ise olay yerinde telef oldu

İSTANBUL - Eyüpsultan'da havalimanı yolunda seyir halinde olan lüks otomobil, bir anda yola atlayan ata çarptı. Kadın sürücü şans eseri hafif şekilde yaralanırken, lüks araçta ise büyük çapta hasar oluştu. At ise olay yerinde telef oldu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk mevkii Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DJ 3384 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken bir anda yola atlayan başıboş ata çarptı. Ata çarpan lüks araç kullanılamaz hale gelirken, kadın sürücü ise, hava yastığının açılmamasına rağmen kazadan hafif yaralı şekilde kurtuldu. At ise olay yerinde telef oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle havalimanı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza nedeniyle yoğun olan trafik aracın ve atın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.