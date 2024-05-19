Şırnak'ta 3 çocuk annesi kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 çocuk annesi kadın yabancı uyruklu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Nur Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Zeliha Kaptıkaçtı, yabancı uyruklu eşi H.Ö., tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kaptıkaçtı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - ŞIRNAK