Siirt'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç yaralandı

Siirt'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç kolundan yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olan yakınının yanına misafirliğe giden 21 yaşındaki H.T., sanayi sitesinin korkulu rüyası haline gelen başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu kolundan yaralanan genç, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Esnaf, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. - SİİRT