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Siirt'te otomobil dereye uçtu, sürücü vinç yardımıyla kurtarıldı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir sürücü, dereye uçan otomobilinin üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu. AFAD ekipleri, sürücüyü vinç yardımıyla kurtardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücü, dereye uçan otomobilinin üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu. AFAD ekipleri, sürücüyü vinç yardımıyla kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Karabağlar mevkisinde H.E. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Başur Çayına uçtu. Boğulmamak için otomobilin üstüne çıkan sürücü, Siirt AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından vinç yardımıyla filmleri aratmayacak çalışmayla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurtalan Siirt AFAD Kurtarma Olay Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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