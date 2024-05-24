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Şanlıurfa'da Keklik Avına Giden Kişi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde keklik avına giden bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Siverek ilçesine bağlı Ağacık (Nigit) köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre H.S., ormanlık alanda keklik avına çıktı. Avda iddiaya göre kalp krizi geçiren H.S. hayatını kaybetti. H.S.'ye ailesi ve arkadaşları uzun zaman haber alamayınca durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Ormanlık alanda yapılan aramada, H.S.'nin cansız bedenine ulaşıldı. H.S.'nin naaşı, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde keklik avına giden bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ağacık (Nigit) köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre H.S., ormanlık olanda keklik avına çıktı. Avda iddiaya göre kalp krizi geçiren H.S. hayatını kaybetti.

H.S.'ye ailesi ve arkadaşları uzun zaman haber alamayınca durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Ormanlık alanda yapılan aramada, H.S.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

H.S.'nin naaşı, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Kalp Krizi Şanlıurfa Jandarma Siverek Otopsi Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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