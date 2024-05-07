Samsun'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında cezaevi personellerine eğitim semineri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında cezaevi personelleri ve hükümlülere eğitim semineri verildi.

Trafik Haftası çerçevesinde Çarşamba Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli personele ve hükümlülere yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde; Çarşamba 26. Jandarma Trafik Timi ve 2. Jandarma Motorize Trafik Timi tarafından aşırı hızla mücadele ve hız kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve gerekliliği, alkollü olarak araç kullanmamak, kötü ve değişen hava koşullarında araç kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmamak, güvenli sürüş, trafik güvenliği, trafikte saygı, meydana gelmiş trafik kaza örnekleri ile genel trafik kuralları konularında bilgi aktarıldı. - SAMSUN