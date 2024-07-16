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Samsun'da Oğlunun Kumar Borcundan Dolayı Bunalıma Giren Şahıs, Eşini Bıçaklayarak Yaraladı

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Samsun'un Canik ilçesinde bir şahıs, oğlunun kumar borcundan dolayı bunalıma girdiğini iddia ederek eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da oğlunun kumar borcundan dolayı bunalıma girdiğini iddia eden şahıs, eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu F.Y.'nin kumar borcundan dolayı bunalıma giren M.Y. (51), evlerinin mutfağında 2 çocuk annesi eşi E.Y.'nin (50) yüzüne önce biber gazı sıktı, ardından da neye uğradığını şaşıran karısını mutfaktaki bıçakla bıçakladı. Kanlar içinde kalan E.Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan E.Y.',nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

M.Y. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y., "Oğlum F.Y. kumar borcundan dolayı bankadan parça parça 800 bin lira çekti ve ödemedi. 200 bin lirasını ben ödedim. Bu sorunlardan dolayı eşim oğlumu savunduğu için zaman zaman tartışmamız oldu. Emekli maaşımdan başka gelirim yok, ödeyemedim. Oğluma borcunu ödemesini söyledim. Her defasında ödeyeceğini söyledi. Borçlardan dolayı bunalımdaydım. Sabah uyanınca mutfakta olan eşimin yanına gittim. Önce yüzüne biber gazı sıkıp daha sonra da mutfaktaki bıçakla bıçakladım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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