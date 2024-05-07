Samsun'da 27 yaşındaki genç silahla intihar etti

Samsun'da 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Olay, Çarşamba-Ayvacık kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy Mahallesi'nde yol kenarında bir gencin hareketsiz olarak yerde yattığının görülmesi üzerine çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Ayvacık ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları ilk incelemede gencin silahla kafasına ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedenin 27 yaşındaki Tayfun E.'ye ait olduğu öğrenildi. Ceset, incelemeler sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN