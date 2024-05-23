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Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı

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Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vadim Şamarin'in yolsuzluk suçlaması nedeniyle tutuklandığı bildirildi. Şamarin'in büyük miktarda rüşvet aldığına dair kanıtlar bulunduğu belirtilerek, 2 ay süreyle tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Rus askeri mahkemesi, Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vadim Şamarin'in yolsuzluk suçlaması nedeniyle tutuklandığını bildirdi.

Rus ordusunda üst düzey isimlere yapılan yolsuzluk operasyonları devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz ay gözaltına alınan Rusya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Vadim Şamarin, yolsuzluk suçlaması ile tutuklandı. Rusya 235. Garnizon Askeri Mahkemesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Şamarin'in büyük miktarda rüşvet aldığına dair kanıtların bulunduğu ve tedbir amaçlı 2 ay süreyle tutuklu yargılanmasına karar verildiği belirtildi.

Daha önce Rus ordusundaki başarılı askerlere verilen II. derece "Anavatana Liyakat" Nişanı Madalyası'nı alan Şamarin, 2021 yılında Rus Silahlı Kuvvetleri Ana İletişim Müdürlüğü Başkanlığı'nda göreve başlamıştı. Geçtiğimiz nisan ayında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov ve Rusya Savunma Bakanlığı Ana Personel Dairesi Başkanı Korgeneral Yury Kuznetsov yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmış, geçtiğimiz günlerde ise Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi 58. Ordu eski Komutanı İvan Popov yine dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Rus ordusundaki yolsuzluk skandallarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atamış, yeni Rusya Savunma Bakanı ise Andrey Belousov olmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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