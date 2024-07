Otel sahibinin öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Otel sahibinin öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktıOtel sahibinin öldürüldüğü olayda bir kişi tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alacak verecek kavgası sonrasında karnından vurularak öldürülen otel sahibi olayında gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otel sahibinin vurulma anı ve yere yığılması otelin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Olay, 4 gün önce Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. isimli şüpheli yanına aldığı 3-4 kişilik grupla birlikte, Gökhan Özçelik'e ait otele gitti. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar çekilirken otel sahibi Gökhan Özçelik karnından vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özçelik'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bir kişi tutuklandıOlay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheliler A.D.(52), E.D.(18), V.D.(17), Ş.B.(20), ve M.S.D.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.D . tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa