Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Haberler

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına düzenlenen operasyon da gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına düzenlenen operasyon da gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadirli ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak gündüz vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polisleri ile Motosikletli Polis Timlerinin desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda, arama yapılan adreslerde 72 gram metamfetamin, 26 adet sentetik ecza, 2,5 gram bonzai, 1 gram esrar maddesi, 1 adet Hint keneviri ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, 3. Sayfa, Haberler

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