Üye Girişi
Haberler

Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı... O anlar kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki bir lisedeki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balonlar patladı ve 8 öğrenci yanıklarla yaralandı. Patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı... O anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir lisedeki mezuniyet kutlaması sırasında helyum gazlı balonlar patladı. Patlama anları ve sonrasında çıkan alevlerin saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda 8 öğrencinin çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay, Şahinbey ilçesi Ayıntap Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet kutlaması yapıldığı esnada helyum gazlı balonlar bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası etrafı alevler kaplarken, patlama alanında yakınında bulunan 6 öğrenci yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan öğrencilerden 6'sı ayakta tedavi edilirken 2 öğrenci ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlama ve panik anları cep telefonu kamerasında

Öğrencilerin durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, helyum gazlı balonların patlama anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğrenci ve velilerin bir arada bulunduğu esnada helyum gazlı balonların patlaması ve çıkan alevler dikkat çekti. O anlarda olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, patlamadan etkilenen ve yüzünde yanık oluşan bir kız öğrencinin acıyla sağa sola kaçışması da görüntülerde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Gaziantep Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

 İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı

 Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title