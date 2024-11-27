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Netflix yıldızı, 6.5 milyon lira değerinde uyuşturucu ile yakalandı

Netflix yıldızı, 6.5 milyon lira değerinde uyuşturucu ile yakalandı
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Netflix reality yıldızı, 150.000 pound değerinde uyuşturucuyu İngiltere'ye sokmaya çalışırken yakalandı. 27 yaşındaki Olga Bednarska, Tayland'dan dönerken Manchester Havalimanı'nda gümrük görevlileri tarafından durduruldu. Bednarska, uyuşturucunun ithalatında dolandırıcılık yoluyla kaçakçılık yapmaktan suçunu kabul etti ve iki yıl ertelemeli 20 aylık bir ceza aldı. Bednarska'ya ayrıca 15 günlük rehabilitasyon aktivitesi şartı da verildi.

Netflix reality yıldızı, bir arkadaşının kendisine 760 bin lira ve tüm masrafları karşılanan Tayland seyahati teklif etmesinin ardından 6.5 milyon lira değerinde uyuşturucuyu İngiltere'ye sokmaya çalışırken yakalandı.

Netflix reality yıldızı, İngiltere'ye 6.5 milyon dolar değerinde uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandıktan sonra hapisten kurtuldu. 27 yaşındaki Olga Bednarska, Tayland'dan dönerken Manchester Havalimanı'nda gümrük görevlileri tarafından, içinde 40 kg esrar bulunan iki büyük valizle durduruldu. Ekim ayında tutuklandı ve o zamandan beri gözaltında tutuluyordu.

The Sun'a göre, Too Hot to Handle yıldızı, çantaların 'Tex' adlı bir arkadaşı tarafından verildiğini iddia etti. Netflix'in hit dizisinin 3. sezonunda yer alan influencer, bu kişinin uçuş biletlerini ödediğini ve Phuket'ten tasarım kıyafetler ve saatler getirmesini istediğini söyledi.

Mahkemede, aslen Polonyalı olan ve Manchester'da yaşayan Bednarska'nın 'imkanlarının üstünde yaşadığı' ve 16.000 pound borç biriktirdiği duyuldu. Bu borcu ödemek için suça yönelen Bednarska, tüm masrafları karşılanan Tayland seyahatini ve karşılığında 18.000 pound kazanmak için ülkeden tasarım ürünleri çıkarma teklifini kabul etti.

B sınıfı bir uyuşturucunun ithalatında dolandırıcılık yoluyla kaçakçılık yapmaktan suçunu kabul eden Bednarska, hapisten kurtulunca mahkemede ağladı. Bunun yerine, Hakim John Potter kendisine iki yıl ertelemeli 20 aylık bir ceza verdi.

Mahkemede, Bednarska'nın 10 Ekim'de arkadaşı Tex'in bir 'ortağı' ile buluştuğu ve ardından ücretsiz otel odasına yerleştiği duyuldu. Malları geri getirmek için kullanılan iki valiz, kendisine verilen 'harcama parası' ile satın alındı. Kıyafet ve saatlerin yanı sıra, 'örtbas malzemeleri' sağlaması istendi ve planın devamında başka bir rol oynaması beklenmiyordu.

Ancak Bednarska, 20 Ekim'de Sınır Gücü görevlileri tarafından durduruldu ve valizleri kendisinin hazırladığını doğruladı. Yetkililere, çantaların havaalanında kendisine verildiğini ve şifreyi bilmediği için valizi açamadığını söyledi. Valizler sonunda açıldığında, kıyafetlerinin altına gizlenmiş vakumlu esrar poşetleri bulundu. Toplam ağırlık 39.4 kg idi ve değerinin yaklaşık 157.600 pound olduğu belirtildi.

Hakim Potter şunları söyledi: "Tanımadığınız birine güvenmeye karar verdiniz. Başkalarının yönlendirmesi altında, muhtemelen daha fazla kâr için hareket ediyordunuz. Toptan değerdeki uyuşturucuların, kâr için satıldığında toplumlarımıza verdiği zararı hayal edebileceğinizden eminim. Yaptığınız şeyi kabul ederek buna doğrudan katkıda bulundunuz."

Bednarska'ya ertelemeli hapis cezasının yanı sıra 15 günlük rehabilitasyon aktivitesi şartı da verildi.

Netflix yıldızı, 6.5 milyon lira değerinde uyuşturucu ile yakalandı

Netflix yıldızı, 6.5 milyon lira değerinde uyuşturucu ile yakalandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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