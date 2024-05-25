Muğla'da Kaçak Sigara Operasyonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapılan operasyonda bir evde 225 paket bandrolsüz ve 90 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sahte, kaçak tütün imalatı ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir şüphelinin kaçak sigara ve elektronik sigara satışı yaptığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli şahsın adresine baskın düzenledi. Şahsın ikametinde yapılan aramada 225 paket çeşitli markalarda bandrolsüz sigara, 90 paket çeşitli markalarda sahte TAPDK bandrollü sigara, 1 adet elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı. - MUĞLA