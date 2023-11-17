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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale...

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3. Sayfa Haberleri

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terör 3. Sayfa Haberler

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