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MİT, PKK'nın Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın Süleymaniye Kelar sorumlusu Hüsnü Kümek'i Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü Pkk'nın sözde Süleymaniye Kelar sorumlusu "Şevger Azad Aras" kod adlı Hüsnü Kümek'i Irak'ın Süleymaniye şehrinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bir dönem PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümek'in Süleymaniye'de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi. PKK'nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler icra eden Hüsnü Kümek'in Süleymaniye ve Kelar'da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi. MİT, Süleymaniye'deki saha ajanları sayesinde Kümek'in saklandığı yeri tespit etti. Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Uygun şartların oluşması ile sözde KCK-NLP mensubu Hüsnü Kümek, MİT'in Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

"Şevger Azad Aras" kod adlı terörist Hüsnü Kümek, 1999 yılında PKK'ya katıldı. 2002-2003 arasında "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın basın faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Sözde özel kuvvetler bünyesinde Kandil'de lojistik alanında çalıştı. 2012 yılında NLP bünyesinde görevlendirildi. Suriye'nin kuzeyinde sorumlu düzeyde görev yaptı. Bir dönem "Cuma" kod adlı Cemil Bayık'ın özel korumalığını yaptı. NLP ile sözde Başkanlık Konseyi arasındaki irtibattan sorumlu olarak Cemil Bayık'a bağlı kurye faaliyetleri gerçekleştirdi. Bayık'ın güvendiği ve sevdiği örgüt mensuplarından biri olarak tanınan Kümek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunuyordu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Irak PKK 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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