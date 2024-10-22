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Mersin'de Paravolley Milli Takım Oyuncusuna Saldıran Baba Tutuklandı

Mersin'de Paravolley Milli Takım Oyuncusuna Saldıran Baba Tutuklandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş'a saldırdığı iddia edilen baba O.H. tutuklandı. Olayın ardından milli sporcu sosyal medyada yardım istedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş'a saldırdığı iddia edilen babası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde baba O.H. (49), milli oyuncu İlke Naz Hoş'un bulunduğu araca saldırarak zarar verdi. O.H. daha sonra kızının iş yerinin de camlarını kırdı. O anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansırken, milli sporcu Hoş, sosyal medyadan yaşananları anlattığı video paylaşarak yardım istedi. Öte yandan, Tarsus İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile şüpheli baba O.H. yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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