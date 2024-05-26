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Mersin-Adana Otoyolunda Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 39 Yaralı

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Mersin-Adana Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Otobüsün karşı şeride geçmesiyle meydana gelen kazada 4 araç da etkilendi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, olay yerine giderek inceleme yaptı ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de yaralandığını söyledi. Vali Pehlivan, otobüste 28 yolcu ile 4 mürettebat olduğunu açıkladı.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin- Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

"Otobüste 28 yolcu ile 4 mürettebat varmış"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, olay yerine giderek inceleme yapıp, kaza hakkında bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Pehlivan, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, üzüntüsünü dile getirdi. Vali Pehlivan, "Şu anda Mersin ilimize bağlı Tarsus ilçemizin Yenice Mahallesi sınırları içerisindeyiz. Bugün akşam 19.00 sıralarında burada maalesef elim bir kaza gerçekleşti. Diyarbakır istikametinden Adana, oradan da Ankara ve İstanbul istikametine seyretmekte olan bir yolcu otobüsü otobanda nedeni henüz belirlenemeyen bir gerekçeyle şerit değiştirmek suretiyle karşı şeride geçti. Maalesef otobüs devrilerek gitmiş iki araçla çarpışmış, daha sonra karşı yönden gelmekte olan kamyonla da çarpışmasıyla can kayıplarımız oldu. Şu anda ilk belirlemelere göre 10 vefatımız, 39 da yaralımız var. İlk belirlemelere göre diyorum. Çünkü şu anda hastanelere intikallerimiz gerçekleşti. Gerçekten çok üzüldüm. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaza haberini alır almaz tüm ekiplerin olay yerine geldiğini belirten Pehlivan, otobüste 28 yolcu ile 4 mürettebat olduğunu kaydetti.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazeleri hastane morglarına gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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