Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Kışla Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN