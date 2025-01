Manisa'da PTT çalışanlarından düdüklü protesto

Memur-Sen'e bağlık Birlik Haber-Sen Manisa Şubesi, geçtiğimiz günlerde Rize'de iki PTT çalışanının menfur saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Sendika üyeleri, PTT Manisa Başmüdürlüğü önünde Türk bayrakları açıp düdükleriyle yaşanan olaya tepki gösterdi.

Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav'ın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Birlik Haber-Sen Manisa Şube Başkanı Mahmut Yılmaz, "Yakın coğrafyamızda süregelen savaşlarda masum insanların katledildiği, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerin haberleriyle millet olarak yüreğimizin dağlandığı, zor ve acı dolu bir süreçten geçerken, ne yazık ki, kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet haberleriyle de her gün sarsılıyoruz. Daha 3 gün önce Rize PTT Başmüdürlüğüne bağlı Rize Dağıtım Müdürlüğümüze gelen ve usulsüz bir işlem yapılmasını talep eden H.K. adlı şahıs talebinin karşılanmadığı gerekçesi ile çok kıymetli mesai arkadaşlarımız Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt, adı geçen cani tarafından şehit edildi. Yaşanan bu vahim olay, hepimizin yüreğini derinden yaralamış ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet sorununu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Öncelikle, bu hain saldırıda hayatını kaybeden kıymetli arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, camiamıza ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Masum insanlara yönelik bu tür kalleşçe eylemler son bulmadıkça sadece mesai arkadaşlarımız değil, tüm toplum derinden yaralanacaktır. Faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkartılması ve bu tür eylemlerin tekrarını önleyecek en ağır cezaların uygulanması için yetkililerin harekete geçmediğini bu olayda net olarak görüyoruz. Bakın, bu katil birçok sabıkası olmasına, daha 2 yıl önce başka bir kamu çalışanını yaralamış olmasına rağmen dışarda nasıl gezebiliyor! Buna anlam veremiyoruz! Birlik Haber-Sen olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve gereken tüm desteği sunacağımızı belirtiyoruz. Bu elim olay sadece camiamızın değil, bütün bir toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet alma hakkına saldırıdır. Kamu çalışanları görevlerini yaparken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmamalıdır. Gün geçmiyor ki bir öğretmene, bir sağlık çalışanına, bir basın mensubuna, bir PTT çalışanına şiddet haberi duyulmasın. Yeter artık! Bıktık" diye konuştu.

Önlem alınmasını istedi

Alınması gereken önlemlerden de bahseden Yılmaz, "Toplu sözleşme masasından, Kurum İdari Kurulu Toplantılarına, Kamu Personel Danışma Kurulu toplantıları başta olmak üzere her platformda söylediğimiz sadece kınama mesajları yayımlayarak veya tekil güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini ifade ettiğimiz, sorunların kök nedenlerine inilerek, şu önlemler mutlaka hayata geçirilmelidir: 1. PTT şubelerinde en az iki personelle çalışacak şekilde personel istihdamı yapılmalıdır. 2. Tüm PTT iş yerlerinde güvenlik görevlisi bulundurmak zorunlu olmalıdır. 3. Kamu çalışanlarına yapılan şiddet olayları, katalog suçlar kapsamına alınarak en ağır cezaların verilmesi sağlanmalıdır. 4. Vatandaşın bilinçlendirilmesi için şiddetle ilgili kamu spotları yaygınlaştırılmalıdır. 5. Ruhsatsız silah edinme ile ilgili caydırıcı cezalar devreye sokulmalıdır.6. Kamuda şiddet nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlarımız, şehit statüsüne alınmalıdır. Birlik Haber-Sen olarak, şiddet mağduru meslektaşlarımızın hakkını savunmaya, hukuki süreçlerin yakın takipçisi olmaya, gerekli düzenlemelerin yapılmasına, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasına ilişkin tüm girişimlerde bulunacak, tek bir can daha yanmasın, tek bir yuva daha yıkılmasın diye haklı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Can güvenliğinden tasarruf olmayacağını birçok kez söyledik. Yetkililer, kamu çalışanlarını koruyacak kapsamlı yasal ve fiziki düzenlemeleri ne zaman hayata geçirecek! Kaç can daha feda edilecek! Yetmez mi? Toplum olarak şiddetin her türlüsünü lanetlemeli, birlik ve dayanışma içinde bu sorunla mücadele etmeliyiz. Kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle, hayatını kaybeden arkadaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi. - MANİSA