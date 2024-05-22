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Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Ormanlık Mevkiinde saat: 16.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları tespit edilen F.U. (45), A.Y. (42), S.B. (32) ve K.B. (45), isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte jeneratör, matkap, kazma, balyoz, kürek, kablo, murç ve 2 adet matkap ucu ele geçirildi. Olay hakkında jandarma tarafından Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek adli tahkikata başlandığı açıklanırken, şüpheli şahısların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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