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Malazgirt'te kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulans şarampole düştü

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Muş'un Malazgirt ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan ambulans şarampole düştü. Kazada kimse yaralanmazken bölgeye gelen Karayolları ekipleri ambulansı kurtardı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan ambulans şarampole düştü.

Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak ile Dirimpınar köyleri arasındaki bölgede bir ambulans kar yağışı ve tipiden dolayı kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazada kimse yaralanmazken bölgeye gelen Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ambulansı düştüğü yerden kurtardı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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