Malazgirt'te kar yağışı ve tipi nedeniyle ambulans şarampole düştü

Muş'un Malazgirt ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan ambulans şarampole düştü.

Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak ile Dirimpınar köyleri arasındaki bölgede bir ambulans kar yağışı ve tipiden dolayı kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazada kimse yaralanmazken bölgeye gelen Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ambulansı düştüğü yerden kurtardı. - MUŞ