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Kütahya'da Bonzai ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, 31,40 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Kütahya'da polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, 31,40 gram bonzai,1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Hasan E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 31,40 gram bonzai,1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hasan E. ve Gülsüm A. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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