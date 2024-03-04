Kütahya'da Bonzai ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kütahya'da polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, 31,40 gram bonzai,1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Hasan E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 31,40 gram bonzai,1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hasan E. ve Gülsüm A. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA