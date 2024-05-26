Konya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 42 ACP 676 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 ARK 500 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA