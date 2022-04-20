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Kolordu Komutanı Tokel Suriye sınırında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kolordu Komutanı Tokel Suriye sınırında

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye sınırında bulunan Çıldıroba Üst bölgesinde Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Mehmetçikle iftar yaptı.

ELBEYLİ, KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye sınırında bulunan Çıldıroba Üst bölgesinde Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Mehmetçikle iftar yaptı.

Vali Soytürk, Elbeyli ilçesinde bulunan Suriye sınırında bulunan 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığını Çıldıroba Üst bölgesini ziyaret ederek, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Mehmetçikle iftar yaptı.

Vali Soytürk, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile Mehmetçikler ile iftar sonrası sohbet etti. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Soytürk, Elbeyli, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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