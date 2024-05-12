Kırklareli Babaeski'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Babaeski Çevre Yolu Lüleburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 ABD 079 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ