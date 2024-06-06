MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 6 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 6 Haziran tarihli canlı yayınını izlemek için gereken link yayınlandı. Son bölümde neler olduğunu merak eden izleyiciler, canlı izleme linki aracılığıyla programı takip edebilirler.
Müge Anlı'nın 6 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 6 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
3 genç kız Müge Anlı'ya konuştu, çirkinlikler son buldu. Sevgilisinin ardından anne Fitnat Ertekin de tutuklandı.
Kendi çocuklarıyla birlikte üç çocuğa daha tecavüz ettiği söylenen Selahattin Yalnız isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Yayına gelen Fitnat Ertekin de yayının ardından göz altına alınmıştı. Müge Anlı anne Fitnat Ertekin'in de tutuklanarak ceza evine gönderildiğini açıkladı.
Eşinin zehirlemeye çalıştığı iddia edilen koca canlı yayında. ''Eşimi yönlendiren biri varsa affedebilirim''
Karısının başka bir şahıs tarafından yönlendirildiğini düşünen Alkan Bey, "eşimi yönlendiren biri varsa affedebilirim" dedi. Alkan Bey çocuklarını da düşündüğünü, birinin Kadriye'yi kandırıp parayı aldığını, o kişilerin çocuklarına da zarar vermesinden korktuğunu söyledi.
Mehmet Ali Özdemir'in eşi ve eşinin ailesi gözaltında. Aynı aileden 8 kişi sorgulanıyor.
3 çocuk babası, 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da açığa çıkmıştı. Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem, Meryem'in anne babası, iki erkek kardeşi, amcası ve amcasının iki oğlu olmak üzere toplamda 8 kişinin göz altına alındığını açıklandı.
2 aydır kayıptı, Müge Anlı'da bulundu. Güllü Çolak canlı yayında.
Güllü Çolak yayına bağlandı. Mehmet'in başına parke taşıyla vurduğunu anlatan Güllü Hanım kimseyle evlenmediğini, baba evine geri döndüğünü belirtti. Güllü Hanım Mehmet'in kendisinden sonra iki evli kadını daha kaçırdığını, Mehmet'in o kadınları kandırıp altınlarını aldığını, o kadınların da yuvasını yıktığını anlattı.
''Selin'i en son ovaya götürdüler'' diyen isim canlı yayında. Selin Öztürk cinayet kurbanı mı oldu?
Tolga "en ufak bilgim olsa burada söyleyeceğim" deyince Müge Anlı, Akın'dan neden bahsetmediğini sordu. Tolga olayın Akın ile bir ilgisinin olmadığını, Sıdıka ile geç geldiği için kavga ettiğini ifade etti. Sıdıka ise "beni Akın ile evde yalnız bıraktı eve de çok geç geldi. Bu yüzden kavga ettik" dedi. Sıdıka Hanım Tolga'nın 8, 9 gibi evden çıktığını, bir daha da gelmediğini belirtti.