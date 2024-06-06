Akşener ile Erdoğan görüşmesi detayları! Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan neler konuştu?

Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde hangi konular konuşuldu ve neler görüşüldüğü merak ediliyor. Akşener ile Erdoğan buluşmasının detayları ve gündem maddeleri araştırılıyor. Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan neler konuştu? Detaylar haberimizdedir…

MERAL AKŞENER İLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NELER KONUŞTU?

İyi Parti kurultayından sonra pek ortalarda görünmeyen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmış, uzun zaman sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenmişti. Akşener'in yeniden göz önüne çıkmasıyla kulisler de hareketlendi. Genel başkanlık görevini bıraktığı gün İYİ Parti ile tüm ilişkisini kesen Akşener'in yeni dönemde devlet yönetiminde görev alabileceği öne sürüldü.

YENİ ANAYASA İÇİN ÇALIŞAMAYA "EVET" DİYECEK İDDİASI

İktidar kanadından Akşener'e "Yeni anayasa süreci içerisinde yer alır mısınız?" teklifinin gittiği konuşulurken, Akşener'in de belli başlı şartlar sunduğu ve kabul edilmesi durumunda bu teklife "Evet" yanıtını vereceği iddia edildi.