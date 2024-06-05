Acun Ilıcalı'dan bomba transfer sözleri: 'Türkiye'ye gelmez' denilen süper yıldızlar gelecek

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un göreve devam etmesi halinde yönetimde yer alacak olan Acun Ilıcalı, katıldığı Sports Digitale YouTube kanalında sarı-lacivertli takımın transfer stratejiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"BÜYÜK BİR KADRO KURACAĞIZ"

"Seçimden önce oyuncu açıklamak büyük yanlış. Jose Mourinho inanılmaz bir kadro düşünüyor. Hocamızın hassas olduğu konu takımımızı yavaş buluyor, hızlandırmak istiyor. Ofansta bir hız eksikliğimiz olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili öyle isimler var ki.. Branco isimler gösteriyor, çok şaşırıyordu. Bu isimler doğru isimler. Seçim kazanacağız diye 5 güne transfer getirmek mi yoksa Avrupa'da bizi başarıya götürecek transferler mi? Başkanımız dürüstlükten artık başka evreye geçmiş. Hayalini söylemeyi suç zannediyor. Bunu söyleyip yapamazsak hayal kırıklığı olur diye düşünüyor. Fenerbahçe'ye çok iyi isimler gelecek. Büyük bir kadro kuracağız. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılır mıyız onu bilemem. Bizim masadaki konumuz; bu seneki Şampiyonlar Ligi değil. Seneye şampiyonluk, sonraki sene şampiyonluk, sonraki sene bir daha şampiyonluk.

"MOURINHO, SZYMANSKI'YE BAYILIYOR"

Hocamız Szyamanski'ye bayılıyor. Mourinho bize 'Szymaski'i izlediğim keşke benim takımımda olsa dediğim bir oyuncuydu' dedi. Bizim kadromuzda olmasına çok şaşırdı. Sizde olduğunu görünce acayip mutlu oldum dedi.

"'TÜRKİYE'YE GELMEZ' DENİLEN SÜPER YILDIZLAR GELECEK"

Takımın kadro değerini 250 milyon euroya çıkarmak istiyoruz. Mevcut kadromuz zaten bir kez mağlup olmuş. Bu kadronun üzerine yıldızlar getirildiğini ve üzerine de Jose Mourinho'nun getirildiğini düşünün. Derler ya 'yuh artık' diye olay bu! Türkiye'ye gelmez denilen süper yıldızlar gelecek. Hepimizin rüyası gerçek olacak. 4-5 tane büyük yıldız transfer edeceğiz. Bunun için gücümüz de konsantrasyonumuz da var. Murat Ülker'in gönlü bizimle, konuşuyoruz sürekli. Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var. Futbol ve Fenerbahçe'ye aşık. Hull City'de Philogene'i onun sayesinde aldık. Hull City'de Philogene'i aldıran Murat Ülker, Fenerbahçe'de neler yapar bir düşünün"