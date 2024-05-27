Kayseri'de tabancayla vurulan şahıs yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tabancayla vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana mahallesi Agahefendi sokakta meydana gelen olayda, K.İ. ile M.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle K.İ. yanında bulunan tabancayla M.D.'ye ateş etti. Durumun bildirilmesi izerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan M.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ