Kayseri'de Kaçak Etil Alkol Üretimi Operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçak etil alkol üretilen bir adrese yapılan operasyonda 3 bin 848 litre etil alkol, 630 litre gliserin ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir adreste kaçak etil alkol üretimi yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından adrese yapılan operasyonda 3 bin 848 litre etil alkol, 630 litre gliserin ve etil alkol yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - KAYSERİ