Kayseri'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Açıkta kalan bazı vatandaşlar doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda; "Yağışların, yarında (cuma) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ