Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Aniden Bastıran Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Açıkta kalan bazı vatandaşlar doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda; 'Yağışların, yarında (cuma) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

Kayseri'de aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Açıkta kalan bazı vatandaşlar doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda; "Yağışların, yarında (cuma) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Doğal Afet Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title