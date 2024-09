Aksaray'da Kayınpeder Damat Tartışmasında Kurşun Sıktı

Aksaray'da kayınpederi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan damadın sağlık durumu iyiye gidiyor. Yer göstermede savcıya olayı anlatan kayınpeder, olay gecesi damadına gitmesi için yalvardığını, öldürmek için ateş etmediğini söyledi.

Olay, 18 Eylül gecesi Fatih Mahallesi 4164 Şehit İsmail Dağ Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle kavga ettikten sonra babası M.A.'nın evine giden Fadimana Ok gece yarısı babasıyla birlikte dışarı çıktı. Bu sırada dışarda araç içinde bekleyen damat R.O. araçtan inerek kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.O. araçtaki sopayla kayınpederine saldırırken, kayınpeder M.A. da belindeki silahı çekerek damadına ateş ederek yaraladı. Bu sırada Fadimana Ok araya girerek engel olmaya çalışırken babanın elindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Fadimana Ok burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken damat R.O.'nun olay günü alındığı yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan kayınpeder M.A. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cuma günü olay yerine getirilerek tatbikat yaptırıldı. O gece yaşananları anlatan M.A., "Oğlan bana sopayla vurdu. Arabasına kurşun sıktım, uzaklaşsın gitsin diye. Orada istesem onu ön camdan vururdum. Git oğlum, git dedim. Git diye yalvardım. Yalvardım ama gitmedi. Kızım baba yapma dedi o arada silah elimde patladı kızım düştü. Ben de o arada şurada damadın bacaklarına sıktım. Ama ben onu öldürmedim, istesem öldürürdüm. Canlıydı yani. Bu arada benim çocuğum gitmiş" dedi. Kayınpeder M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY