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Kastamonu'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 33 Yaralı

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Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana gelen kazada otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak buzlanma gösterildi.

Kastamonu'daki kazada otobüsünün devrilmesi neticesinde 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Sinop karayolu Alatarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle tarlaya uçarak yan yattı Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Sinop Ulaşım Ölüm Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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