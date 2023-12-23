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Kars'ta öğretmenlere 'Gençlik Sizin Eseriniz' Projesi anlatıldı

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, kent merkezinde görev yapan bin 500 öğretmene 'hizmet verdiği, vereceği şehrin demografik yapısına bağlı hassasiyetleri, terör örgütlerinin eleman temin etme aşamaları ve radikalleşmenin önlenmesi' konularında bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Kars'ta öğretmenlere "Gençlik Sizin Eseriniz" Projesi anlatıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 ili kapsayan Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın "Gençlik Sizin Eseriniz" Projesi çerçevesinde polis Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda öğretmenlere bir araya geldi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler kent merkezinde görev yapan bin 500 öğretmene; 'hizmet verdiği, vereceği şehrin demografik yapısına bağlı hassasiyetleri, terör örgütlerinin eleman temin etme aşamaları ve radikalleşmenin önlenmesi' konularında bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı yapılan sunumların ardından son buldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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