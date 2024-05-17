Kars'ta Açık Alanlarda Etkinlikler Yasaklandı

Kars'ta valilik kararı ile açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma gibi etkinlikler yasaklandı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Valilik Makamının 16.05.2024 tarih ve 98696860.18349.(12470)-12 sayılı "Yasaklama Kararı" konulu Olur yazısı ile; Valilik Makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışlarının ve/veya il merkezimize girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dahil), 16.05.2024 günü saat 00.01'dan 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi. - KARS