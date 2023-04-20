Karayolunda yağışlardan dolayı göçük meydana geldi

Karayolunda yağışlardan dolayı göçük meydana geldi Batman Kozluk karayolunda yer altı su tahliye borularının kısa döşenmesi neticesinde tahliye sularının toprağa karışması ile yol kenarında göçük meydana geldi.