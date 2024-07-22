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Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Karabük'te çıkan orman yangını, helikopter desteği ile kısmen kontrol altına alındı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gün batmadan yangının söndürülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Karabük'te çıkan orman yangını, helikopter desteği ile kısmen kontrol altına alındı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gün batmadan yangının söndürülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Karabük Valiliği, saat 15.15 sıralarında Zobran köyü mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangına 12 arazöz, 7 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 kepçe, 1 greyder, 1 yangın söndürme helikopteri ve 85 personel ile müdahalenin devam ettiğini açıkladı. Valilik, yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu. Yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerine sirayet etmediğini ve sevindirici bir şekilde can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti. Yangının gün batmadan kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyleyen Vali Yavuz, ekiplerin yangını çevrelediğini ve yalnızca bir noktada yangının devam ettiğini belirtti. Bu noktada yol çalışmaları ve arazözlerle söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yavuz, şunları söyledi:

"Saat 15.00 sıralarında Karabük merkez ilçemize bağlı Zobran köyümüzün üst kısmında gelen ihbar üzerine arkadaşlarımız orman bölgesine intikal ederek müdahaleye başladılar. Şu an itibarıyla bölgemizde 28 aracımız var. Bunlardan 12'si su tankerimiz ve arazözle birlikte yangına müdahale ediliyor. Hem karadan hem havadan müdahalemiz devam ediyor. Helikopterlerimiz de havadan müdahale ederek yangını söndürme çalışmalarına katılıyorlar. Söndürme çalışmalarında gerek Orman İşletme Müdürlüklerimiz, gerek Özel İdare ve diğer kurumlarımızdan yaklaşık 85 personelimiz şu anda alanda yangın söndürme çalışmalarında görev alıyorlar. Yerleşim yerlerimize sirayet eden bir durum yok. Diğer taraftan sevindirici olan herhangi bir can kaybı veya yaralımız söz konusu değil. Gün batmadan hedefimiz yangını kontrol altına alarak bir an önce söndürülmesi. Arkadaşlarımız yangını tamamen çevrelediler. Sadece bir noktada şu anda yangın devam ediyor. O noktada yol çalışmalarımız devam ediyor. Arazözler o bölgede yangını söndürme çalışmalarını devam ettirecekler. Arkadaşlarımız gerçekten yoğun bir şekilde çalışma yürütüyorlar. Şu anda cansiperane çalışan hem Orman İşletme hem Özel İdare hem de diğer kurumlardaki personellerimize teşekkür ediyorum. Yangının diğer yerleşim yerlerine ve insanların bulunduğu alana kaymaması için de jandarmamız gerekli güvenlik önlemlerini aldılar. Hem vatandaşlarımızın ormana girişi ile ilgili hem de güvenlik önlemleri ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da yine ihtiyaç oldukça hem arazöz, hem diğer arkadaşlarımız bölgeye intikal ediyorlar. Zobran köyümüze ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Yavuz Orman Yangını Helikopter Karabük

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