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Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.K. ve M.K. yaralandı. Olay yerine özel harekat polisleri ve destek ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların çok sayıda suçtan arandığı belirtildi.