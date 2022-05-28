Kahramankazan'da 130 ton kaçak akaryakıt yakalandı - Haberler

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaçakçılık ekiplerce düzenlenen operasyonda 130 ton kaçak akaryakıt yakalandı.

Kaçakçılık şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 130 bin 232 litre kaçak akaryakıt yakalanırken bu miktar, ele geçirilen akaryakıt il genelinde tek seferde yakalanan en yüksek karışımlı akaryakıt oldu. Operasyon sonrası yakalanan 5 şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa