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Kağıthane'de motosiklet kazası: Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Kağıthane'de meydana gelen motosiklet kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle aracın arka camından içeriye girdi.

Kağıthane'de direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptığı otomobilin arka camından içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anına ilişkin yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Seyrantepe'de önceki gün meydana gelmişti. Plakası olmayan Mitsubishi L300 model minibüs kontrolsüz dönüş yapmış motosiklet sürücüsü İbadet Arıtürk (20) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce minibüse ardından yol üzerinde park halinde olan 34 PA 6572 plakalı Fiat Doblo model araca çarpmıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, park halindeki aracın camından içeri girmişti. Kazada yaralanan Arıtürk, aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra bir süre yerde hareketsiz kalmıştı. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuş yaralı sürücü hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle aracın arka camından içeriye girdiği kaza anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Arıtürk'ün süratle park halindeki araca çarpmasının ardından kendini yere attığı ve hareketsiz kaldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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