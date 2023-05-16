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Kaçak kazı hazırlığı yapan 5 şüpheli yakalandı

Kaçak kazı hazırlığı yapan 5 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapmak üzere hazırlanan 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapmak üzere hazırlanan 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çavuşlar Köyü'nde kaçak kazı yapıldığına dair istihbarat alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kaçak kazı için harekete geçen H.K. (33), M.Y. (68), M.B. (30), M.E. (41) ve Ö.K. (29) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İki araçta yapılan aramada 1'er adet, jeneratör, delici makine, uzatma kablosu, kürek, kazma, çekiç, koli bandı ile 1 kilogram amonyum nitrat, 10 metre kablo, 2 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı madde ve 3 adet patlayıcı maddenin etkisini artırmak için kullanılan tel sünger ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu Jandarma Karabük 3. Sayfa Haberler

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