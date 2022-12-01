İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü 2 yaralı Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı İzmir-İstanbul Otoyolunun Manisa bölümünde sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda önündeki tıra arkadan çarpan otomobil içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti biri ağır 2... İzmir- İstanbul Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü 2 yaralı Tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı MANİSA - İzmir-İstanbul Otoyolunun Manisa bölümünde sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda önündeki tıra arkadan çarpan otomobil içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti biri ağır 2 kişi de yaralandı. İzmir-İstanbul Otoyolunun Saruhanlı-Akhisar bölümünün 15. kilometresinde 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Ali T'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yarısı tırın altında kalırken kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet güçleri sevk edildi. Otomobildeki 4 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 yaralı da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul İzmir 3. Sayfa Haberler

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