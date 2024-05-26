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İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve yardım bekleyen 12'si çocuk 75 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve yardım bekleyen 12'si çocuk 75 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Mayıs saat 04.35'te Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 09.05'te de, yine Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunan unsurları tarafından can salları içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Denizde can pazarı

Sahil Güvenlik ekipleri 24 Mayıs saat 14.20'de ise, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Yine Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 2 can salı içerisindeki 9u çocuk 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-32) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan 12'si çocuk 75 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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