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Isparta'da yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

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Isparta'da meydana gelen kazada yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gönen ilçesi Güneykent beldesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Isparta istikametine seyir halindeki M.S. (41) idaresindeki yük treni, 420 numaralı kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü B.T. (20) ve araçta yolcu olarak bulunan N.T. (44) yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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