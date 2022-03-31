Hırsızlar çaldıkları eşyaları yükleyip kaçarken suçüstü yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde polis ekipleri, 4 kişiyi çaldıkları eşyaları araca yüklerken ve kaçmak isterken suçüstü yakaladı. 4 hırsız tutuklanırken, yine kentte yaşanan kapkaç olayına karışan ve hırsızlıktan arandığı tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli ekiplerden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi İçmeler Mahallesi Eski İzmir Yolu üzerinde bulunan bir adreste, ev eşyaları yükleyen 3-4 şahıs olduğunun ihbarı üzerine Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Olay yerine ulaşan ekipler, 4 kişinin eşyaları araca yüklediğini gördü. Kaçmaya çalışan hırsızlar, çaldıkları eşyalarla ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan E.C., H.T., H.H. ve P.Ç. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yine ilçeye bağlı Güvendik Mahallesi Mavi Plaj Caddesi'nde, yol kenarında yürüyen T.P. isimli kişinin elindeki cüzdanı alarak kaçan Türkmenistan uyruklu N.J. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Yakalanan kişinin kayıtlarını inceleyen ekipler, iki adet cep telefonunu da bir iş yerine girerek çaldığını, bu telefonları yine Türkmenistan uyruklu M.N. ve I.Y. isimli şahıslara sattığını tespit etti. Çalınan iki telefon bulunarak sahibine iade edildi. Kapkaç, iş yerinden hırsızlık, suç eşyasını satın almak veya satmak suçlarına karışan N.J. isimli zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarda serbest kalan Türkmenistan uyruklu şahıslar M.N. ve Y.I., vize ihlali ve izinsiz çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa